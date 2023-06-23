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В Твери сотрудники полиции и общественники провели для кадетов урок мужества

22 июня 2023 года исполнилось 82 года со дня начала Великой Отечественной войны. Каждая годовщина начала войны - это день памяти и скорби, когда отдают дань памяти погибшим на фронте, в концлагерях, на оккупированных территориях.

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