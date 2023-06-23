В Твери сотрудники полиции и общественники провели для кадетов урок мужества

22 июня 2023 года исполнилось 82 года со дня начала Великой Отечественной войны. Каждая годовщина начала войны - это день памяти и скорби, когда отдают дань памяти погибшим на фронте, в концлагерях, на оккупированных территориях.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Ему исполнилось бы 100 лет: память легендарного разведчика почтили в Уссурийске
Свежие комментарии