Россия возвращается

С чем связана волна национализации частных предприятий Автор: Иван Лизан Во второй половине февраля в России был национализирован ряд предприятий, например, автодилер, завод тяжелого машиностроения и конфетная фабрика.
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