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Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка детьми мигрантов перед поступлением в школу

Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка детьми мигрантов перед поступлением в школу

Российские власти продолжают работать над мерами по интеграции мигрантов в общество. Одним из шагов в этом направлении является предложение тестировать детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
о какой школе может идти речь если  ребенок вообще не знает русского языка. Может хватит издеваться над русскими детьми и учителями. Пусть берут курсы языка за определенную плату, пусть учатся дистанционно, чтобы не отвлекать класс. Хватит уже этого мигрантского беспредела. Родители когда думали ехать в Россию о чем думали???? Кто должен заниматься их детьми? Пусть решают свои проблемы сами. Для чего им дали незаконный мат. капитал, незаработанный. Вот и пусть направят его на обучение, а не на покупку машин и жилья в нашей стране, и не на содержание своих многочисленных родственников.
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