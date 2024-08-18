Рособрнадзор поддержал проверку знаний русского языка детьми мигрантов перед поступлением в школу

Лариса Поплавская

о какой школе может идти речь если ребенок вообще не знает русского языка. Может хватит издеваться над русскими детьми и учителями. Пусть берут курсы языка за определенную плату, пусть учатся дистанционно, чтобы не отвлекать класс. Хватит уже этого мигрантского беспредела. Родители когда думали ехать в Россию о чем думали???? Кто должен заниматься их детьми? Пусть решают свои проблемы сами. Для чего им дали незаконный мат. капитал, незаработанный. Вот и пусть направят его на обучение, а не на покупку машин и жилья в нашей стране, и не на содержание своих многочисленных родственников.