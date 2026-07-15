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Живая Кубань

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Что сейчас происходит на Крымском мосту: очередь растет

Что сейчас происходит на Крымском мосту: очередь растет

Что сейчас происходит на Крымском мосту: очередь растетКрымский мост работает без перебоев, но проезд по нему сейчас затруднён — с обеих сторон переправы выстроились длинные вереницы машин.

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