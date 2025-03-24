«Русские готовят Перл-Харбор для группировки Starlink»

Российский «космический мусор» активно меняет орбиты и вгоняет НАСА в ужас Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, более известное рядовому обывателю как НАСА, выдало очередную информацию, претендующую на сенсационность.
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