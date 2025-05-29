На складе в Бумажном проезде пропадали дорогие товары

Подозреваемого в краже товара на сумму свыше 600 тысяч рублей задержали полицейские севера столицы. Как сообщила пресс-служба УВД по САО, злоумышленник, работавший на складе, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, в течение некоторого времени похищал дорогостоящие гаджеты, предназначенные для выдачи клиентам.
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