Fox News: серые киты массово умирают близ Калифорнии

За последнюю неделю на берегу американского побережья обнаружили шесть погибших китов. Всего же с начала текущего года вдоль берегов Калифорнии нашли 15 мертвых особей, что стало наибольшим показателем за последние четыре года, сообщил телеканал Fox News.
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