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Шойгу обнадежил: У России есть возможности возродить региональную авиацию

Шойгу обнадежил: У России есть возможности возродить региональную авиацию

Россия обладает возможностями для возрождения региональной авиации. Об этом сегодня, 30 августа, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который возглавляет избирательный список партии «Единая Россия» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

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Александр Тимоненко
Сергей, лыжи и поплавки для шасси - хорошо. Дарю рацпредложение. Если на боковинах шин отлить сегментные выступы, то встречный поток воздуха раскрутит колёса шасси до посадочной скорости. При посадке самолёта не будут выгорать шины, увеличится межремонтный период самолётов, уменьшатся эксплуатационные затраты.

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