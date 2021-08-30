Шойгу обнадежил: У России есть возможности возродить региональную авиацию

Россия обладает возможностями для возрождения региональной авиации. Об этом сегодня, 30 августа, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который возглавляет избирательный список партии «Единая Россия» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.