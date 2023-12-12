"Только в пределах страны": Минтруд России выступил против найма релокантов

Министерство труда России выступило против найма граждан, которые уехали за рубеж. Как считают в министерстве, права и обязанности сотрудников и их работодателей полностью могут быть соблюдены только в пределах страны.
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