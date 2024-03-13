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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Рассказываем, как выжить в случае ядерного удара

В целях информационной осведомленности хотим рассказать о том, как выжить в случае ядерного взрыва. Вероятность удара низкая, мы не нагоняем панику и надеемся, что это не пригодится, но лучше знать, как действовать в критической ситуации.

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