В Киеве решили потребовать с Трампа гонорар за операцию «Паутина»

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Наталия
И в этом их вся  суть раскрылась еще полнее! Наглые попрошайки.
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19 час.
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