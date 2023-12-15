Мать Маска заявила, что Байден хочет помешать ее сыну сделать мир лучше

Бизнесмен Илон Маск стремится «сделать мир лучше», уверена его мать Мэй. Однако президент США Джо Байден мешает этим добрым помыслам, написала женщина на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
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