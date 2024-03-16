Малышева рассказала, как работает вакцина от рака и кому ее можно ставить

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. В эфире программы «Жить здорово», которая выходит ежедневно на Первом канале, теледоктор Елена Малышева сообщила, что в петербургском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.
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