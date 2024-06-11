Экс-премьер Японии: швейцарский саммит по Украине без России не имеет смысла

По мнению Юкио Хатоямы, конференция в Швейцарии в предложенном формате не будет мирной.Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что конференция по ситуации на Украине, которая пройдет в Швейцарии, не будет мирной.
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