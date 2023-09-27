В Мексике много патриотов России готовых служить ей

Мексиканские братья прибывают в Рязань чтоб послужить казачеству и России Мексиканец Ромео, сотрудник мексиканской Торгово Промышленной Палаты, влюбленный в Россию и мечтающий служить в казачем подразделении на СВО, прибыл в Рязань.
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