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В Мексике много патриотов России готовых служить ей

В Мексике много патриотов России готовых служить ей

Мексиканские братья прибывают в Рязань чтоб послужить казачеству и России Мексиканец Ромео, сотрудник мексиканской Торгово Промышленной Палаты, влюбленный в Россию и мечтающий служить в казачем подразделении на СВО, прибыл в Рязань.

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