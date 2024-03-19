Жители Приангарья могут выбрать территории для благоустройства онлайн

Жители Иркутской области получили возможность внести свой вклад в формирование комфортной городской среды, приняв участие в четвертом всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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