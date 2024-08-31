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Царьград

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Концерт русской певицы Полины Гагариной в Иркутске перенесли на весну 2025 года

Концерт русской певицы Полины Гагариной в Иркутске перенесли на весну 2025 года

Поклонникам русской певицы Полины Гагариной в Иркутске придется подождать ее приезда в город.По данным платформы Sibkassa, запланированный на 28 сентября концерт не состоится в это время.

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