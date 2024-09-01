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Вашингтон обвинили в причастности к торговле детьми и наркотиками на границе

Вашингтон обвинили в причастности к торговле детьми и наркотиками на границе

Генеральный директор Goya Foods Роберт Унануэ обвинил администрацию президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в «причастности» к торговле детьми и людьми из-за неспособности контролировать южную границу, сообщает New York Post.

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