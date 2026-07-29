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Алексей Попов назвал Сенну лучшим гонщиком 1990-х, Шумахера – 2000-х, Хэмилтона – 2010-х: «Алонсо, к сожалению, пролетит»

Комментатор Алексей Попов ответил на вопрос о сильнейших гонщиках каждого из десятилетий «Формулы-1».

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