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Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Пинчук и Погорелов, Кишимото и Тамура покажут произвольные танцы

Гран-при среди юниоров 6-й этап Гданьск, Польша Танцы на льду Произвольный танец Начало – 17.15 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.

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