Новый план контрнаступления Зеленского назвали провальным

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев прокомментировал новый план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который Владимир Зеленский согласовал на Западе.
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