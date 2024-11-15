Описана обстановка на месте падения БПЛА после массированной атаки на Краснодарский край

На месте падения беспилотников в Крымском районе Краснодарского края оцепили места падения БПЛА. Об этом, описывая обстановку на месте происшествия, написал руководитель района Сергей Лесь в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии