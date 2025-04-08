Приуроченную к рекорду Овечкина песню Жукова включили на катке «Кэпиталз»

Песню исполнителя, лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, приуроченную к рекорду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включили на тренировочном катке клуба.
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