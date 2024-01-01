Некоторым тулякам не придется менять водительские права в этом году

Жители Тульской области могут не менять водительские права в новом 2024 году. В официальном заявлении МВД России уточняется, что речь идет об удостоверениях, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах.
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