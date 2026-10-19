Нравы лихих 90-х: нескольких человек застрелили из-за слуха В последние годы благодаря современным технологиям многие «висяки» — нераскрытые преступления из лихих 90-х — удалось распутать и довести до логического финала следователям Следственного комитета.
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