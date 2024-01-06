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Предмет охраны Симонова монастыря дополнят благодаря находкам реставраторов

Предмет охраны Симонова монастыря дополнят благодаря находкам реставраторов

Столичный Симонов монастырь готовят к реставрации. В рамках подготовительных работ специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, и обнаружили новые подлинные архитектурные и декоративные элементы.

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