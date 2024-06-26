От «Золотой маски» из-за позиции по поводу СВО отказался композитор Курляндский

Сбежавший из России во Францию и обосновавшийся в Париже, москвич по происхождению, 48-летний композитор Дмитрий Курляндский отказался от премии “Золотая маска” в номинации “лучшая работа композитора”, как сообщает РБК.
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