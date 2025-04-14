Осипов: США размораживают активы РФ, чтобы ослабить связи Москвы и Пекина

Новости внутренней и внешней политики в России

Заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов заявил, что частичная разморозка российских активов со стороны США является попыткой ослабить связи между Москвой и Пекином.