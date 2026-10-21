История создания германского «штурмгевера» полна драматических поворотов, и одним из самых показательных эпизодов стала попытка армейского командования доказать высшему руководству страны необходимость принципиально нового класса стрелкового оружия.
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