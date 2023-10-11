МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с участием министра Валтонен

МИД Финляндии начал разбирательство по поводу пранка блогеров Вована (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексуса (настоящее имя — Алексей Столяров) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.
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