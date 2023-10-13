В Башкирии медведица напала на женщину

Жительница башкирского села Петровское попала в больницу в результате нападения медведицы.Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на главу сельского поселения Александра Летунова, нападение на женщину медведицы, зашедшей на территорию села с медвежатами, произошло утром.