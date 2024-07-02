#Сводка на утро 2 июля 2024 года ▪ Вчера вечером Крым вновь отбивал атаку ВСУ, организованную противником с применением ракетного вооружения воздушного базирования («Шторм Шедоу» и «Скальп»).
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#Сводка на утро 2 июля 2024 года ▪ Вчера вечером Крым вновь отбивал атаку ВСУ, организованную противником с применением ракетного вооружения воздушного базирования («Шторм Шедоу» и «Скальп»).
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