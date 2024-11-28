"Мёртвая рука" на все ваши альянсы: России угрожают смертью - Крапивник напомнил, каким будет ответ

Ингерман Ланская

при стален до ВОВ дело дошло - учи букварь, деточка малограмотная!!! и что не помниться, что этот..кличка стален... кого-то задавил - пол-страны сдал гитлеру, 50 Миллионов населения отправил в рабство... млн тонн продовольствия, десятки тысяч единиц техники..... 20 лет , якобы, готовился этот...кличка стален.. к войне, а про.рал ВСЁ за ТРИ!!! месяца.... А не этот ли... кличка стален.... замутил войнушку с финиками - угробил сотни тысяч солдат и кучу военной техники.... и именно при этом ..кличка стален.. Америки стали мировой державой и менно благодаря этому упырю Америка поднялась - америка с германией сделали совдепии т.н. Индюс-три-али-зацыю... а упырь им тонны золота и миллионы тонн зерна Подарил!!!