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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Мёртвая рука" на все ваши альянсы: России угрожают смертью - Крапивник напомнил, каким будет ответ

"Мёртвая рука" на все ваши альянсы: России угрожают смертью - Крапивник напомнил, каким будет ответ

Военные чиновники во главе с руководителем военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром перешли на открытые угрозы в адрес России.

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Комментарии
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Сабит Лугманов
При И.В. Сталине до Москвы отступали.
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2 час.
Ингерман Ланская
при стален до ВОВ дело дошло - учи букварь, деточка малограмотная!!!  и что не помниться, что этот..кличка стален... кого-то задавил - пол-страны сдал гитлеру, 50 Миллионов населения отправил в рабство... млн тонн продовольствия, десятки тысяч единиц техники..... 20 лет , якобы, готовился этот...кличка стален.. к войне, а про.рал ВСЁ за ТРИ!!! месяца.... А не этот ли... кличка стален.... замутил войнушку с финиками - угробил сотни тысяч солдат и кучу военной техники.... и именно при этом ..кличка стален.. Америки стали мировой державой и менно благодаря этому упырю Америка поднялась - америка с германией сделали совдепии т.н. Индюс-три-али-зацыю... а упырь им тонны золота и миллионы тонн зерна Подарил!!!
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1 час.
Ингерман Ланская
Это при этом...кличка стален... был Глобальный Грабёж Российского наследия!!! культурные и художественные ценности вывозили за  бугор ЭШЕЛОНАМИ!!! ..чтоб &quot;продать&quot; это всё ЗА копейки... а сколько раз буржуи кидали с поставками этот &quot;мудрого&quot; кличка стален...
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1 час.

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