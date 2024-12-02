Россия и Турция могут вступить «в прямой тяжёлый конфликт» — AP

Наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией, пишет AP. Повстанцы, поддерживаемые Турцией, во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на прошлой неделе.
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