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Русская весна

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Россия и Турция могут вступить «в прямой тяжёлый конфликт» — AP

Россия и Турция могут вступить «в прямой тяжёлый конфликт» — AP

Наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией, пишет AP. Повстанцы, поддерживаемые Турцией, во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на прошлой неделе.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Странно читать подобное чтиво! Если бармалеи попёрли на Алеппо, то это &quot;повстанцы&quot;, а если кто-то долбит проамериканских курдов, то это &quot;банды террористов&quot;!
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21 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Не только странно, но и возмутительно
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18 час.

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