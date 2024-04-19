В ФРГ вновь открыли расследование пропажу владельца сети магазинов OBI

В Германии вновь открыли расследование пропажу владельца сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI Карла-Эривана Хауба после того, как появилась информация о том, что бизнесмен не погиб в 2018 году, а скрывается в России.
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