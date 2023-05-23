Пашинян: миссия ОДКБ не действует на территории Армении из-за неопределенности границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миссия Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на территории его страны не действует, поскольку Организация не фиксирует, в каких пределах находится граница Армении с Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миссия Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на территории его страны не действует, поскольку Организация не фиксирует, в каких пределах находится граница Армении с Азербайджаном.
Свежие комментарии