Регионы России

70 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галия Абулханова
    😱Депутаты Киевсове...
  • Сергей Oблезов
    Всех козлов из этой ассоциации. народ должен распределить по своим приусадебным участкам, хотят работать, пусть карто...В России предложи...
  • Валентин Щербаков
    Даже трудно представить, о чем можно договариваться с мировыми жандармами, убийцами невинных людей и проводящих в жиз...G7 поддержали поз...

Пашинян: миссия ОДКБ не действует на территории Армении из-за неопределенности границы

Пашинян: миссия ОДКБ не действует на территории Армении из-за неопределенности границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миссия Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) на территории его страны не действует, поскольку Организация не фиксирует, в каких пределах находится граница Армении с Азербайджаном.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх