Климатолог Киселев предрек появление в России большого числа беженцев из-за нехватки пресной воды

Ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с изданием «ФедералПресс» предрек появление в России большого количества беженцев из-за нехватки пресной воды в других регионах мира.
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