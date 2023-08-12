Минцифры предлагает давать отсрочку от армии призывникам-айтишникам до 30 лет

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило поднять возраст отсрочки от службы в армии для IT-специалистов до 30 лет, заявил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция».
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложило поднять возраст отсрочки от службы в армии для IT-специалистов до 30 лет, заявил глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция».
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