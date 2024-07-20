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«Арсенал» близок к договоренности с «Болоньей» по Калафьори. Лондонцы уверены в сделке

«Арсенал» близок к договоренности с «Болоньей» по Калафьори. Лондонцы уверены в сделке

Лондонский клуб близок к полной договоренности с «Болоньей» о трансфере 22-летнего защитника. «Арсенал» позитивные переговоры с агентом игрока Алессандро Луччи и уверен, что сможет закрыть сделку.

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