«Арсенал» близок к договоренности с «Болоньей» по Калафьори. Лондонцы уверены в сделке

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Лондонский клуб близок к полной договоренности с «Болоньей» о трансфере 22-летнего защитника. «Арсенал» позитивные переговоры с агентом игрока Алессандро Луччи и уверен, что сможет закрыть сделку.