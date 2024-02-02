Поздравляем ведущего мастера сцены Павла Микулика с заслуженной наградой - почетной грамотой Управления культуры Могилевского облисполкома! Так держать, желаем дальнейших успехов в покорении новых вершин! .
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