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Политолог Хорнунг предупредил Японию о последствиях признания Курил «оккупированными»

Политолог Хорнунг предупредил Японию о последствиях признания Курил «оккупированными»

Признание Курильских островов «незаконно оккупированными» Россией территориями лишает Японию шанса на заключение мирного договора с Москвой, заявил политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг в беседе с изданием Diplomat.

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