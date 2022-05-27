Политолог Хорнунг предупредил Японию о последствиях признания Курил «оккупированными»

Признание Курильских островов «незаконно оккупированными» Россией территориями лишает Японию шанса на заключение мирного договора с Москвой, заявил политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг в беседе с изданием Diplomat.
Признание Курильских островов «незаконно оккупированными» Россией территориями лишает Японию шанса на заключение мирного договора с Москвой, заявил политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг в беседе с изданием Diplomat.
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