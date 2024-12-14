Ставка ЦБ РФ в размере 25% уже не выглядят фантазией - эксперт Алексей Примак

Инфляция в России вызывает опасения, поскольку только за последнюю неделю она составила 0,5%. Правительство обсуждает возможности борьбы с инфляцией через увеличение предложения товаров, но перспективы пока туманны.
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