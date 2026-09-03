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Мусор или клад? Неожиданные сокровища с полок секонд-хендов

Мусор или клад? Неожиданные сокровища с полок секонд-хендов

Поход в секонд-хенд или на блошиный рынок всегда похож на игру в рулетку. Среди гор обычной одежды, потертой посуды и пыльных безделушек порой скрываются по-настоящему ценные экземпляры.

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