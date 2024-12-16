Trafigura снова оказалась замешана в скандале Швейцарский сырьевой трейдер Trafigura оказался в центре очередного крупного скандала, связанного с мошенническими операциями.
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Trafigura снова оказалась замешана в скандале Швейцарский сырьевой трейдер Trafigura оказался в центре очередного крупного скандала, связанного с мошенническими операциями.
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