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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чикунова о призовых в 2 млн рублей: «Мне все равно на деньги, они не должны быть первостепенной задачей. У меня такое воспитание»

19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. В июле она выиграла финал Кубка России на 100 м с результатом лучше, чем у победителя Олимпиады-2024 в Париже южноафриканки Татьяны Смит.

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