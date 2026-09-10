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Царьград

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Palantir поглощает компанию экс-главы "Яндекса" Воложа: Коц раскрыл — чем это опасно для России

Palantir поглощает компанию экс-главы "Яндекса" Воложа: Коц раскрыл — чем это опасно для России

Американская корпорация Palantir, разрабатывающая системы боевого искусственного интеллекта, объявила о приобретении Nebius — компании, основанной создателем "Яндекса" Аркадием Воложем.

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