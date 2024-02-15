В Рязанской области снизилась детская смертность на треть

По словам Малкова, в регионе полностью изменили подход к профилактике, диагностике и лечению. По темпам роста ожидаемой продолжительности жизни Рязанская область вошла в ТОП-5 регионов по стране с результатом в 73 года (+1,6%).
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