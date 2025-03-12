Юрий Мунтян: "Государственные реформы должны осуществляться независимо от внешних источников финансирования"

«Когда министр юстиции, госпожа Михайлова-Морару, заявляет о том, что процедура веттинга будет приостановлена в связи с тем, что соответствующий проект финансирования USAID ликвидирован, я начинаю бить тревогу».
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