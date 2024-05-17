Россию ждет православный поворот

В России широко освещали назначение Белоусова министром обороны. Почему назначили его, потому что оборонное ведомство это место которое стратегически важно для страны, особенно когда идет война.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Почему в СССР всем людям жить было лучше, чем в Германии или США, причем гораздо? Открываю главную причину
- "Бьют из-за фамилии и выселяют из своих домов": таджики жалуются на травлю в России
- НАТО падёт, Россия заключит союз с Германией, Польша потеряет выход к морю, а США закроют 80 % военных баз"- прогноз геоаналитика Лифшульца
Свежие комментарии