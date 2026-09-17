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В Прикамье проживает более 260 долгожителей, отметивших 100-летний юбилей

В Прикамье проживает более 260 долгожителей, отметивших 100-летний юбилей

ПЕРМЬ, 17 сентября, ФедералПресс. В Прикамье насчитывается 264 человека в возрасте старше 100 лет. Чуть меньше половины из них – 125 долгожителей – проживают в Перми.

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